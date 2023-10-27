16 жовтня обірвалось життя 23-річного українського військового із Рівного. Дмитро Одинець загинув під час виконання бойового завдання поблизу Синьківки Харківської області.

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Велика втрата у біговій родині

Відзначимо, що захисник із позивним "IT" (у мирний час працював у цій сфері) міг не опинитись на фронті. Дмитро був непридатний до служби, але шукав усілякий варіант, як стати на захист рідної країни. Він допомагав у штабі благодійного фонду "Солом'янські котики".

Після довгих відмов у липні 2023-го Одинець домігся свого – його прийняли у штурмову роту "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі".

Окрім цього Дмитро міг похизуватись серйозними спортивними здобутками. Хлопець встиг стати переможцем Бігової ліги Run Ukraine 2019 у чоловічій категорії віком від 18-ти до 22-х років. Уродженець Рівного набрав найбільше балів за підсумками шести забігів. Також він був дитячим тренером із плавання.

Рідні згадують Дмитра з любов'ю та теплом. Адже завжди відкритий, щирий та готовий прийти на допомогу Дмитро завжди був поруч з ними. По життю військовий був "везунчиком", у нього завжди все виходило, що б він не починав,

– згадують у публікації Рівненської міської ради.

Команда Run Ukraine висловлює щирі співчуття родині загиблого спортсмена.

Редакція 24 Каналу співчуває сім’ї загиблого спортсмена та Героя України. Ворог відповідь за кожне забране життя українця.

Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року в Україні створили спеціальний сайт "Янголи спорту", де опубліковується коротка інформація про спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну.