16 жовтня обірвалось життя 23-річного українського військового із Рівного. Дмитро Одинець загинув під час виконання бойового завдання поблизу Синьківки Харківської області.
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Велика втрата у біговій родині
Відзначимо, що захисник із позивним "IT" (у мирний час працював у цій сфері) міг не опинитись на фронті. Дмитро був непридатний до служби, але шукав усілякий варіант, як стати на захист рідної країни. Він допомагав у штабі благодійного фонду "Солом'янські котики".
Після довгих відмов у липні 2023-го Одинець домігся свого – його прийняли у штурмову роту "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі".
Окрім цього Дмитро міг похизуватись серйозними спортивними здобутками. Хлопець встиг стати переможцем Бігової ліги Run Ukraine 2019 у чоловічій категорії віком від 18-ти до 22-х років. Уродженець Рівного набрав найбільше балів за підсумками шести забігів. Також він був дитячим тренером із плавання.
Рідні згадують Дмитра з любов'ю та теплом. Адже завжди відкритий, щирий та готовий прийти на допомогу Дмитро завжди був поруч з ними. По життю військовий був "везунчиком", у нього завжди все виходило, що б він не починав,
– згадують у публікації Рівненської міської ради.
Команда Run Ukraine висловлює щирі співчуття родині загиблого спортсмена.
Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року в Україні створили спеціальний сайт "Янголи спорту", де опубліковується коротка інформація про спортсменів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну.