Трагедія в сім'ї футболіста Динамо: на війні загинув двоюрідний брат Микити Бурди

Двоюрідний брат Микити Бурди Дмитро понад рік вважався зниклим безвісти. Лише днями ідентифікували тіло загиблого героя України.

Сумну звістку про загибель двоюрідного брата Микити Бурди повідомив сайт футбольного клубу Динамо. Майже рік рідні та близькі сподівалися, що Дмитро живий.

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Понад рік вважався безвісти зниклим

Початок повномасштабної агресії Дмитро Бурда зустрів у Маріуполі. Зі зброєю в руках він боронив місто від навали російських загарбників.

Наприкінці березня минулого року 25-річний Дмитро востаннє виходив на зв'язок з рідними. Весь цей час він вважався безвісти зниклим. Пізніше стало відомо, що воїн загинув під час оборони Маріуполя.

Нещодавно сім'ї Дмитра Бурди повідомили, що ДНК знайдених залишків тіла збігається з ДНК його батька. Тож рідні змогли поховати та попрощатися з Дмитром лише зараз.

ФК Динамо (Київ) висловлює щирі співчуття Микиті Бурді та всій його родині. Земля пухом Герою,

– йдеться у повідомленні столичного клубу.

Раніше стало відомо про загибель на фронті колишнього працівника Динамо Віталія Коров'яковського. Він працював у відділі клубного телебачення та медіаслужби.