Призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко загинув на війні
На війні з російськими окупантами загинув український фехтувальник Денис Борейко. Він з березня 2022 року захищав Україну від загарбників.
Денис Борейко був майстром спорту міжнародного класу з фехтування, чемпіоном України, призером юнацького чемпіонату Європи. На чемпіонаті світу серед юніорів виборов срібну нагороду.
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У Дніпрі став одним із засновників та першим тренером фехтувального клубу "Liberte".
З перших днів повномасштабного вторгення Росії допомагав ЗСУ та територіальній обороні в Дніпрі. У березні 2022 року пішов добровольцем до сил оборони. Був молодшим лейтенантом.
Загинув 3 липня 2023 року. Йому назавжди залишиться 34 роки.
Поховання відбудеться 13 липня на Краснопільському кладовищі Дніпра.