На озері в Івано-Франківську трагічно загинув чемпіон світу з таеквон-до Данило Демчишин
Ранок 12 грудня став останнім в житті багаторазового чемпіона світу та Європи з таеквон-до Данила Демчишина. Титулований спортсмен втопився під час запливу на озері.
Трагічну звістку про загибель одного з найкращих спортсменів України повідомив департамент молодіжної політики та спорту міськради Івано-Франківська. Данилу Демчишину було лише 25 років.
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Загибель свого учня прокоментував його тренер Олег Соловей. За словами наставника, Данило щоранку купався в міському озері. На жаль, 12 грудня він зробив свій останній заплив.
Страшне горе! Сьогодні вранці при трагічних обставинах загинув Данило Демчишин. Данило, мій вихованець з самого дитинства, фактично був як син, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, гордість Всеукраїнського союзу таеквон-до і України,
– написав тренер Демчишина у фейсбуці.
Що відомо про загиблого спортсмена
- Данило Демчишин народився 23 липня 1998 року. Мав звання майстра спорту України міжнародного класу з таеквон-до та кікбоксингу ВАКО.
- Був дворазовим чемпіоном світу з таеквон-до, триразовим чемпіоном Європи з таеквон-до та переможцем Кубка Європи 2016 року (в Румунії).
- Також Данило ставав чемпіоном Європи з кікбоксингу WAKO та чемпіоном Європи серед студентів з кікбоксингу WAKO.
- У спортивному сезоні 2022 року був визнаний одним із найкращих спортсменів за підсумками виступів.