На фронті загинув футбольний арбітр зі Львова Богдан Дідух

Спортивна спільнота України понесла чергову втрату. На війні з російськими окупантами поліг футбольний суддя Богдан Дідух.

13 червня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув футбольний арбітр зі Львова Богдан Дідух. Про це повідомив його колега по суддівському корпусу Олексій Лішик, йдеться на сторінці управління спорту Львова у Facebook.

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Богдан був молодшим сержантом 1 ОБМП (окремий батальйон морської піхоти) 36 БрМП. До повномасштабного вторгнення російських агресорів Дідух був головним арбітром Федерації футболу Кам’янеччини. Він обслуговував матчі футбольного та футзального чемпіонатів.

У Героя залишилися дружина та дитина.

Вічна пам’ять Богдану Дідуху / facebook.com/SportOfficeLviv

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