Захищатимуть із неба: на фронті загинули гравці американського футболу Сапожнік та Богуславський
Багато українських спортсменів після 2014 року та 24 лютого 2022 року стали на захист рідної країни у війні проти Росії. На жаль, ворог продовжує забирати життя наших зірок спорту.
18 жовтня пресслужба ULAF повідомила одразу дві сумні звістки з різницею у 7 годин. Спершу стало відомо про загибель гравця вінницьких Вовків Руслана Сапожніка, якому було лише 32 роки.
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Великі втрати для американського футболу України
Руслан взяв зброю до рук від початку агресивної загарбницької війни. Сапожнік разом із друзями та побратимами воював у складі 111 бригади. 16 жовтня гравець Вовків назавжди став Героєм нашої країни, загинувши у місті Торське, що на Донеччині.
Цікаво, що саме Руслан Сапожнік був одним із тих, хто у 2007 році відроджував клуб із американського футболу Вовки.
На фронті загинув Руслан Сапожнік / Фото УЛАФ
Згодом на фейсбуці Української Ліги Американського Футболу з'явилась ще одна сумна звістка. Загинув гравець ужгородського клубу Лісоруби Данило Богуславський. Це стало відомо від брата загиблого воїна Романа Богуславського.
Гравець Лісорубів віддав своє життя за мирне небо над Україною на Херсонському напрямку. Данило загинув під час порятунку пораненого побратима.
Данило Богуславський загинув у війні проти Росії / Фото УЛАФ
Данило був багаторазовим Чемпіоном України з американського футболу. Разом зі старшим братом, вони вдвох зробили все можливе та неможливе для існування та розвитку американського футболу в Закарпатті…,
– йдеться у пості УЛАФ у фейсбуці.
УЛАФ з сумом повідомляє такі жахливі звістки. Це велика втрата для американського футболу України.Редакція сайту 24 каналу висловлює щирі співчуття сім'ям та близьким загиблих спортсменів. Герої не вмирають. Ніколи не забудемо кожного Героя, який поклав своє життя за наш спокій та свободу.