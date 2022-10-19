18 жовтня пресслужба ULAF повідомила одразу дві сумні звістки з різницею у 7 годин. Спершу стало відомо про загибель гравця вінницьких Вовків Руслана Сапожніка, якому було лише 32 роки.
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Великі втрати для американського футболу України
Руслан взяв зброю до рук від початку агресивної загарбницької війни. Сапожнік разом із друзями та побратимами воював у складі 111 бригади. 16 жовтня гравець Вовків назавжди став Героєм нашої країни, загинувши у місті Торське, що на Донеччині.
Цікаво, що саме Руслан Сапожнік був одним із тих, хто у 2007 році відроджував клуб із американського футболу Вовки.
На фронті загинув Руслан Сапожнік / Фото УЛАФ
Данило був багаторазовим Чемпіоном України з американського футболу. Разом зі старшим братом, вони вдвох зробили все можливе та неможливе для існування та розвитку американського футболу в Закарпатті…,
– йдеться у пості УЛАФ у фейсбуці.