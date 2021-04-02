Забивний Яремчук потрапив у топ-15 бомбардирів в історії збірної України

Роман Яремчук відзначився голом за збірну України у матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Казахстану. Для нападника цей результативний постріл став вже сьомим за національну команду.

Яремчук увірвався до переліку найкращих

Свій 7-й гол у "синьо-жовтій" футболці Роман Яремчук забив на 20-й хвилині проти Казахстану. Львів'янин відкрився під передачу Олександра Зінченка та класним ударом відкрив рахунок у зустрічі.

До теми Як Яремчук відкрив рахунок у матчі України з Казахстаном: відео

Хоча його постріл не дозволив Україні святкувати перемогу, але зумів підійняти форвард у топ-15 найкращих бомбардирів в історії нашої національної команди. До слова, у зустрічах з Францією та Фінляндією футболіст не забивав.

Яремчук вийшов на 15 місце. Щоб забити 7 голів Роману знадобилось зіграти 22 матчі. Така ж кількість гольових пострілів є в активі колишніх гравців збірної Марко Девіча (35 матчів) та Максима Калініченка (47 поєдинків).

Наступний гол нападника Гента дозволить йому зрівнятись за кількістю аж з 5 "збірниками" – Русланом Ротанем, Андрієм Вороніним, Артемом Кравцем, Артемом Мілевським та Тамерланом Гусейновим.

Незмінним лідером цих перегон залишається нинішній наставник української збірної Андрій Шевченко, який наколотив у 48 м'ячів у 111 зустрічах.

Відразу за спиною тренера розташовується Андрій Ярмоленко – 38 голів у 92 матчах. А трійку лідерів замикає Євген Коноплянка – 86 протистоянь та 21 результативний удар. Обидва футболісти ще можуть покращити свою статистику.