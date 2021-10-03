Забив колишній команді та віддав їй повагу: Суарес не святкував гол у ворота Барселони – фото

Атлетіко 2 жовтня приймало Барселону у рамках Ла Ліги. Переможний гол "матрацників" забив колишній гравець каталонців Луїс Суарес, який не став святкувати взяття воріт.

Добив колишню команду

Форвард Луї Суарес отримав місце у стартовому складі Атлетіко у грі проти колишньої команди. Уругваєць був активний протягом усього зіграного часу та ще й забив другий гол "матрацників" у ворота Барселони.

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Наприкінці першого тайму 34-річний нападник отримав передачу від Лемара та легко прошив тер Штегена. Уругвайський футболіст подвоїв перевагу господарів у матчі. Суарес не став святкувати взяття воріт.

Луїс Суарес провів за Барселону 283 матчі, у яких наколотив 195 голів. У вересні 2020 року гравець перейшов у мадридський клуб.



Суарес забив Барселоні / Фото Getty Images

Його гол став поставив крапку у поєдинку. Більше футболісти не забивали. Каталонський клуб знову програв, але цього разу вже у чемпіонаті – 2:0. Крісло головного тренера Барселони Рональда Кумана захиталось ще більше.

Після цього взяття воріт суперника Суарес забив усім командам із якими грав у Ла Лізі.