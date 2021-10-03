Забив колишній команді та віддав їй повагу: Суарес не святкував гол у ворота Барселони – фото
Джерело:24 канал
Атлетіко 2 жовтня приймало Барселону у рамках Ла Ліги. Переможний гол "матрацників" забив колишній гравець каталонців Луїс Суарес, який не став святкувати взяття воріт.
Добив колишню команду
Форвард Луї Суарес отримав місце у стартовому складі Атлетіко у грі проти колишньої команди. Уругваєць був активний протягом усього зіграного часу та ще й забив другий гол "матрацників" у ворота Барселони.
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Наприкінці першого тайму 34-річний нападник отримав передачу від Лемара та легко прошив тер Штегена. Уругвайський футболіст подвоїв перевагу господарів у матчі. Суарес не став святкувати взяття воріт.До слова. Луїс Суарес провів за Барселону 283 матчі, у яких наколотив 195 голів. У вересні 2020 року гравець перейшов у мадридський клуб.
Суарес забив Барселоні / Фото Getty Images
Його гол став поставив крапку у поєдинку. Більше футболісти не забивали. Каталонський клуб знову програв, але цього разу вже у чемпіонаті – 2:0. Крісло головного тренера Барселони Рональда Кумана захиталось ще більше.
Після цього взяття воріт суперника Суарес забив усім командам із якими грав у Ла Лізі.
- У новому сезоні Луїс відіграв 9 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 4 голами.
- Атлетіко завдяки перемозі зрівнялось за очками з лідером чемпіонату Реалом. В обох по 17 очок. Але у "вершкових" ще є гра у запасі. Барселона ж залишилась із 12 пунктами та опустилась на 9 місце.