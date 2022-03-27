Забив гол за дві хвилини: Еріксен зіграв перший матч за збірну Данії після зупинки серця на Євро

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен зіграв перший поєдинок у складі національної команди після серцевого нападу на Євро-2020. Данець вийшов на заміну в товариському матчі з Нідерландами.

Вийшов на заміну та відразу забив

Еріксен повернувся до виступів у футболі на початку 2022 року. Він підписав контракт з англійським Брентфордом, повідомляє 24 канал.

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У березні півзахисник отримав виклик у національну команду на товариські поєдинки. Данія вже пройшла на чемпіонат світу-2022 і не проводить відбіркові матчі плей-офф.

Еріксен вийшов на поле у другій половині матчу і відразу ж відзначився забитим м'ячем.

Центральний півзахисник відзначився голом на 47-й хвилині. Це був його перший матч за Данію після зупинки серця на Євро-2020.

Еріксен мав можливість відзначитися і дублем у матчі проти Нідерландів. Проте в одному з епізодів влучив у штангу, а сама гра закінчилася поразкою данців з рахунком 2:4.

Відео голу

Еріксен пропускав матчі збірної Данії, що відбувалися у період з вересня по листопад, продовжуючи відновлення після колапсу на Євро-2020.

У вівторок, 29 березня, збірна Данії зіграє у товариському матчі проти команди Сербії.