Забив гол та парирував два пенальті: відео, як голкіпер за один матч став героєм Кубку Іспанії

Матч 1/64 фіналу Кубка Іспанії Калаорра – Атлетіко Балеарес запам'ятався голом воротаря. Голкіпер гостей Хаві Хінард став справжнім героєм команди.

Двічі став героєм за один матч

Навіть матч між такими іспанськими командами привернув увагу футбольних фанатів. А все через гол воротаря. Таке дійство не так часто можна побачити на футбольному полі.

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Господарі були близькі до виходу в 1/32 фіналу, якби не штрафний, який був призначений вже у компенсований арбітром до матчу час. На стандарт побігли усі футболісти Атлетіко Балеареси, не виключенням став страж воріт Хаві Хінард.

Голкіпер найкраще зіграв після подачі та ударом головою прошив сітку воріт суперника – 1:1. Радості його команди не було меж, футболісти хапались за голову від подиву. Хаві врятував команду від поразки та перевів матч у серію пенальті, де знову приємно здивував.

Гол воротаря: відео

Досвічений 35-річний воротар парирував два 11-метрові удари суперника та допоміг своїй команді пробитись до наступної стадії Кубку Короля. У підсумку – 4:5 за серією пенальті. Воротар в одну секунду став справжнім героєм поєдинку.