Забіг за сітку до суперників: космічний розіграш на US Open – відео

Відкритий чемпіонат США продовжує приємно дивувати неймовірною грою від тенісистів. Цього разу дивовижний розіграш був матчі парного розряду.

Тенісисти продовжують розривати корти у США

Кумедний, але водночас розкішний епізод став у другому сеті парного розряду серед чоловіків між Маркусом Деніеллом і Марсело Демолінером та Деніела Еванса й Ллойда Гласспула. Еванс неймовірним чином врятував для свого дуету очко.

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Гласспула виконав потужно подачу, яку з труднощами зумів взяти на задній лінії суперник. М'яч перелетів сітку, вдарився на лінії, але за неймовірною траєкторією полетів за межі сітки на сторону суперника. Еванс не розгубився та забіг за межі сітки, щоб дограти розіграш до кінця.

Відео неймовірного розіграшу

Деніел у такому курйозному розіграші взяв важливе очко для пари. Однак навіть така самовіддача не дозволила його дуету святкувати перемогу у зустрічі. Матч був завершений достроково. Деніелл та Демолінер вийшли у наступний раунд після відмови суперників продовжувати зустріч у третьому сеті.