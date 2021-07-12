Забіг уболівальника на "Вемблі" ледь не зірвав фінал Євро-2020: фото

У фіналі Євро-2020 на "Вемблі" в Лондоні зустрілися збірні Англії та Італії. Наприкінці матчу головному арбітру довелося зупиняти гру через нефутбольні причини.

Під завісу зустрічі на поле вибіг один із вболівальників. УЄФА рекомендує не показувати такі моменти, щоб не популяризувати неспортивну поведінку. Однак цей інцидент частково потрапив у трансляцію.

Читайте також Італія робить камбек у фіналі Євро-2020: Бонуччі зрівнює рахунок – відео

Фанат вибіг на поле

На 87 хвилині поєдинку арбітр Берн Кейперс зупинив поєдинок через те, що одному з фанів вдалося прорватися до футболістів.

Молодий чоловік зробив справжній забіг по флангу. Зрештою, його вдалося спіймати та вивести за межі поля.

Головний суддя дав свисток про продовження матчу і команди продовжували з'ясовувати, хто ж більш гідний виграти Євро-2020.

У фіналі Євро-2020 на поле вибіг уболівальник / Фото Getty Images

Фінал Євро-2020 відбувся 11 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.