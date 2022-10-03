Гравець збірної України зворушливо освідчився коханій – романтичні фото

Гравець національної команди та київського Динамо Ілля Забарний зробив пропозицію своїх коханій. Футболіст поділився радісною звісткою у своїх соцмережах, опублікувавши романтичні фото.

Ілля освідчився своїй дівчині Ангеліні 4 вересня, однак розповіли вони про це лише 3 жовтня. Пара разом вже 4 роки.

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Забарний освідчився коханій на терасі з розкішним видом на Київ та під живу музику.

Моя неймовірна наречена ! Обожнюю тебе,

– написав гравець під світлинами.



Забарний освідчився своїй коханій / Фото з інстаграму футболіста



Щаслива пара / Фото з інстаграму Забарного

Ангеліна також прокоментувала радісну подію у своєму житті та написала: "Несамовите щастя знайти свою людину".

Додамо, що Забарний є основним центральним захисником Динамо та збірної України. У нинішньому сезоні 20-річний гравець сезоні зіграв в 11 поєдинках, не відзначившись результативними діями.

Футболіст познайомився зі своєю нареченою ще у школі, в 10 класі. Його дівчина ще навчається у КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю філологія та працює сторіс і контент-мейкером.

Ангеліна – дочка української блогерки Юлії Леус від першого шлюбу. Вона є падчерицею українського ведучого Андрія Джеджули.