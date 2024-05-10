Гравець збірної України посмертно втілив мрію полеглого воїна

Після початку повномасштабного вторгнення українські спортсмени активно допомагають Силам оборони наблизити таку бажану перемогу для всієї нації. Чимало атлетів вступили до війська, більшість же допомагає донатами та волонтерить.

Одним з тих, хто постійно на зв'язку з воїнами, є футболіст збірної України та Борнмута Ілля Забарний. Він на регулярній основі підтримує благодійний фонд "Трибуна героїв" та неодноразово допомагав закривати збори.

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Сильний зв'язок футболіста з військовими

Нещодавно Ілля відзначився ще одним гідним вчинком. Забарний здійснив останню мрію українського полеглого героя, який віддав своє життя за світле майбутнє рідної країни.

Дружина футболіста розповіла щемливу історію, як 21-річний гравець долучився до прощання з воїном.

Нещодавно загинув військовий – знайомий моєї подруги. І футболку Іллі поклали йому в труну, тому що він дуже довго мріяв про неї. Ілля, звісно ж, передав, він багато футболок давав на фронт,

– розповіла Ангеліна.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Забарний став одним з лідерів Борнмута. Він пропустив лише один поєдинок в АПЛ через хворобу. Всього у кампанії-2023/2024 в активі українця 40 матчів за "вишень" у всіх турнірах, в яких він зумів відзначитись одним голом.

. Своїми виступами Ілля Забарний зацікавив низку європейських топклубів. У його послугах зацікавлені: Ліверпуль, Тоттенхем і Баварія, а нещодавно до цього списку додався мадридський Атлетіко

Нагадаємо, що наразі Борнмут посідає десяте місце в АПЛ. Наступний матч "вишні" проведуть 11 травня на домашній арені проти Брентфорда, за який виступає Єгор Ярмолюк. Стартовий свисток пролунає о 17:00.