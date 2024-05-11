Фантастичний результат: Забарний став найкращим гравцем Борнмута за підсумком сезону
Джерело:ФК Борнмут
Український захисник Борнмута Ілля Забарний на мажорній ноті завершує свій перший повноцінний сезон в АПЛ. Молодого футболіста визнали найкращим гравцем команди.
Вболівальники "вишень" обрали найкращого гравця сезону-2023/24. Після підрахунків найбільшу кількість голосів набрав українець Ілля Забарний.
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Вболівальники "вишень" визнали Забарного найкращим гравцем
Після матчу 37-го туру АПЛ проти Брентфорда (1:2) українець отримав заслужену нагороду з рук власника клубу Білла Фолі. Ілля відіграв 36 матчів у чемпіонаті, пропустивши через хворобу лише один. Ба більше, центральний захисник забив свій дебютний гол в АПЛ.
Завдяки надійній грі Забарний зумів закохати в себе уболівальників клубу, які навіть встигли присвятити йому пісню. Тож не дивно, що вони під час голосування віддали свої симпатії українцю.
Забарний отримав приз найкращого гравця сезону / фото ФК Борнмут
- Нагадаємо, що Забарний став гравцем Борнмута взимку 2023 року. Динамо отримало за свого вихованця 22,7 мільйона євро.
- Наразі трансферна вартість 21-річного українця становить 28 мільйонів євро. Гранди європейського футболу не проти підписати гравця збірної України.