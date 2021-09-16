Забарний та Мудрик – претенденти на здобуття нагороди найкращому молодому гравцю Golden Boy

Одразу два українські футболісти опинилися в серед претендентів на здобуття престижної премії Golden Boy. Її щороку вручають найкращому молодому гравцеві.

Організатором премії є італійське видання Tuttosport. Журналісти в кінці сезону визначають сотню найкращих молодих футболістів, які не можуть бути старшими за 21 рік, і які виступають в елітному дивізіоні одного з європейських чемпіонів.

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Вболівальники ж голосують за своїх фаворитів. І кожного разу відсіюються по 20 футболістів, які набирають найменшу кількість голосів.

16 вересня претендентів на перемогу залишилося лише 40. Серед них двоє українців – нападник донецького Шахтаря Михайло Мудрик та захисник київського Динамо Ілля Забарний.

Варто додати, що інколи в Tuttosport стаються "дивні збіги", і серед претендентів опиняються ті, кого не було в попередніх версіях. У 2021 році так сталося і з Мудриком. Його не було в переліку 100 футболістів, які претендують на перемогу. Як і не було в переліку 80 чи 60 футболістів-претендентів. А вже в топ-40 він з'явився.

Натомість у топ-100 та топ-80 серед претендентів був інший гравець Шахтаря – Анатолій Трубін. Але він не увійшов у топ-60.