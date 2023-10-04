Вирвався у лідери: Забарний претендує на звання найкращого гравця Борнмута

Голосування за найкращого футболіста Борнмута у вересні потрохи підходить до свого закінчення. Серед топ-4 номінантів знайшлось місце й нашому Іллі Забарному.

Окрім Іллі Забарного за звання найкращого гравця Борнмута у вересні претендують ще трійка футболістів – Домінік Соланке, Раян Крісті та Льюїс Кук. Перший із цього тріо дуже довго утримував лідерство у голосування.

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Поки що найкращий

Однак наприкінці голосування (залишився один день) перше місце перехопив український центральний захисник. 65,7% уболівальників "вишень" віддали свої голоси саме за оборонця збірної України.

Колишній лідер голосування Соланке має 16,7%. Третє місце наразі посідає Кук. Щохвилини ці цифри змінюються, адже участь в опитуванні беруть нові фани.



Голосування за найкращого у вересні / Скриншот із соцмереж Борнмута

Нагадаємо, що Забарний виступає за Борнмут із кінця січня 2023 року, підписавши контракт до 30 червня 2028-го.

У футболці англійського клубу Ілля вже встиг провести 13 матчів (8 – у цьому сезоні-2023/2024) та заслужив на стабільну ігрову практику. Поки що не відзначався результативними діями за "вишень" та заробив одну жовту картку.

Борнмут погано розпочав новий сезон АПЛ-2023/2024. Клуб Забарного набрав у 7-ми турах лише 3 бали та йде на передостанньому 19-му місці в англійській першості.