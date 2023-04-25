Провал на провалі: Баварія може звільнити Тухеля за однієї умови
Джерело:Goal.com
Мюнхенська Баварія може знову залишитись без головного тренера. Томас Тухель за крок від звільнення, хоча очолив команду лише наприкінці березня 2023 року.
Боси мюнхенського клубу готові вказати "на двері" 49-річному німецькому наставнику Томасу Тухелю. Але звільнення відбудеться лише за однієї умови – Баварія не виграє Бундеслігу.
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Тухель втрачає довіру
Кредит довіру керівництва мюнхенського клубу до Тухеля поступово зменшується через провальні виступи команди.
Наразі мюнхенці опустились на друге місце у турнірній таблиці німецької першості, пропустивши повз себе дортмундську Боруссію. Перевага "джмелів" після 29 турів складає лише один бал – 60 проти 59-ти у Баварії. І це за 5 турів до закінчення сезону-2022/2023. Очного протистояння між Баварією та Боруссією Дортмунд вже у цьому сезоні не буде.
Натомість авторитетний інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що Тухель збереже своє місце при будь-якому результаті сезону.
Провал Томаса Тухеля на чолі Баварії
- 25 березня 2023 року Баварія оголосила про призначення Томаса Тухеля на посаду нового головного тренера. Німець став наступником Юліана Нагельсманна, який відмовився очолювати Челсі.
- Однак такі зміни привели до ще більшого краху мюнхенців.
- На чолі мюнхенського колективу Тухель провів вже 7 матчів, у яких його команда здобула лише 2 перемоги при 3-х поразках. Ще 2 поєдинки закінчились мировими.
- Баварія вилетіла з Ліги чемпіонів від МанСіті, тому претендує лише на трофей Бундесліги.
- Контракт Тухеля з німецьким грандом розрахований до кінця червня 2025 року.