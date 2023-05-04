Дружина Маліновського розкрила секрет, за який футбольний клуб із дитинства мріяв грати Руслан

4 травня 2023, 11:03
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Джерело:

ютуб-канал FanDay

Руслан Маліновський продовжує зарекомендовувати себе в оренді у французькому Марселі. Дружина футболіста Роксана назвала клуб, за який Руслан мріяв грати у дитинстві.

Кохана українського півзахисника зізналась, що із дитинства Руслана серце було віддане лондонському Арсеналу. Адже за "канонірів" виступав його улюблений футболіст Тієрі Анрі, який у підсумку став легендою клубу.

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Роксана Маліновська: У дитинстві він був фанатом Арсенала

Однак Маліновський мріяв аж ніяк не про іноземний клуб, а хотів заграти за донецький Шахтар.

У дитинстві він був фанатом Арсенала, адже там виступав його улюблений гравець – Тьєррі Анрі, легенда клубу. Але мріяв грати у Шахтарі, у цьому клубі він провів дуже багато часу, подавав м'ячі на матчах команди. Однак на його позиції грали футболісти світового рівня, і пробитися було дуже важко,
– розповіла Роксана.

Також дружина Маліновського зізналась, у якому клубі Руслану за свою кар'єру подобалось грати найбільше.

"Під керівництвом Філіпа Клемена у Генку Руслан отримував велику насолоду від його тренувань. Щодня він приходив додому щасливим від того, що вони робили на тренуваннях. Навіть якщо було важко, він отримував позитивні емоції, а також записував собі всі заняття", – відповіла кохана Руслана.

Нагадаємо, що у 2016-му Руслан пішов грати в оренду у Генк. Вдало себе там проявив та змусив керівництво бельгійського клубу викупити його контракт у Шахтаря вже наступного року. Пограв у Бельгії до липня 2019-го та перебрався в Аталанту.

За Гент Маліновський зіграв 135 матчів, у яких відзначився 30 голами та 32 асистами.

  • Наразі Руслан грає в оренді за французький Марсель. Хоча ЗМІ повідомляють, що "провансальці" вже викупили контракт українця в Аталанти. За новий клуб півзахисник провів вже 15 матчів, у яких забив два голи.
  • Український футболіст пропустив останній поєдинок Марселя проти Осера через несерйозне пошкодження.
  • Очікується, що у наступній зустрічі проти Ланса Маліновський вже зможе допомогти своїй команді (6 травня).
  • Марсель із Маліновським продовжує боротьбу за чемпіонство в Лізі 1. Нестабільні виступи лідера чемпіонату ПСЖ дозволили команді Ігоря Тудора наблизитись до першого місця на відстань до 5 балів.
Автор: Софія Кулай