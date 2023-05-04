Дружина Маліновського розкрила секрет, за який футбольний клуб із дитинства мріяв грати Руслан

Руслан Маліновський продовжує зарекомендовувати себе в оренді у французькому Марселі. Дружина футболіста Роксана назвала клуб, за який Руслан мріяв грати у дитинстві.

Кохана українського півзахисника зізналась, що із дитинства Руслана серце було віддане лондонському Арсеналу. Адже за "канонірів" виступав його улюблений футболіст Тієрі Анрі, який у підсумку став легендою клубу.

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Роксана Маліновська: У дитинстві він був фанатом Арсенала

Однак Маліновський мріяв аж ніяк не про іноземний клуб, а хотів заграти за донецький Шахтар.

У дитинстві він був фанатом Арсенала, адже там виступав його улюблений гравець – Тьєррі Анрі, легенда клубу. Але мріяв грати у Шахтарі, у цьому клубі він провів дуже багато часу, подавав м'ячі на матчах команди. Однак на його позиції грали футболісти світового рівня, і пробитися було дуже важко,

– розповіла Роксана.

До слова. Маліновському так і не вдалось зіграти за головну команду Шахтаря, до якої приєднався у 2014-му році. За час перебуває у структурі донецького клубу Руслан переважно грав в оренді (Севастополь-2, Зоря та Генк).

Також дружина Маліновського зізналась, у якому клубі Руслану за свою кар'єру подобалось грати найбільше.

"Під керівництвом Філіпа Клемена у Генку Руслан отримував велику насолоду від його тренувань. Щодня він приходив додому щасливим від того, що вони робили на тренуваннях. Навіть якщо було важко, він отримував позитивні емоції, а також записував собі всі заняття", – відповіла кохана Руслана.

Нагадаємо, що у 2016-му Руслан пішов грати в оренду у Генк. Вдало себе там проявив та змусив керівництво бельгійського клубу викупити його контракт у Шахтаря вже наступного року. Пограв у Бельгії до липня 2019-го та перебрався в Аталанту.

За Гент Маліновський зіграв 135 матчів, у яких відзначився 30 голами та 32 асистами.