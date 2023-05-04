Возлюбленная украинского полузащитника призналась, что с детства Руслана сердце было отдано лондонскому Арсеналу. Ведь за "канониров" выступал его любимый футболист Тиери Анри, в итоге ставший легендой клуба.
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Роксана Малиновская: В детстве он был фанатом Арсенала
Однако Малиновский мечтал отнюдь не об иностранном клубе, а хотел сыграть за донецкий Шахтер.
В детстве он был фанатом Арсенала, там выступал его любимый игрок – Тьерри Анри, легенда клуба. Но мечтал играть в Шахтере, в этом клубе он провел очень много времени, давал мячи на матчах команды. Однако на его позиции играли футболисты мирового уровня, и пробиться было очень тяжело.
– рассказала Роксана.
Также жена Малиновского призналась, в каком клубе Руслану за свою карьеру нравилось больше всего играть.
"Под руководством Филиппа Клемена в Генке Руслан получал большое удовольствие от его тренировок. Каждый день он приходил домой счастливым от того, что они делали на тренировках. Даже если было тяжело, он получал положительные эмоции, а также записывал себе все занятия", – ответила возлюбленная. Руслана.
Напомним, что в 2016 году Руслан пошел играть в аренду в Генк. Удачно себя там проявил и заставил руководство бельгийского клуба выкупить его контракт у Шахтера уже в следующем году. Поиграл в Бельгии до июля 2019 и перебрался в Аталанту.
За Гент Малиновский сыграл 135 матчей, в которых отличился 30 голами и 32 ассистами.
- Руслан играет в аренде за французский Марсель. Хотя СМИ сообщают, что "провансальцы" уже выкупили контракт украинца у Аталанты. За новый клуб полузащитник провел уже 15 матчей, в которых забил два гола.
- Украинский футболист пропустил последний поединок Марселя против Осера из-за несерьезного повреждения.
- Ожидается, что в следующей встрече против Ланса Малиновский сможет помочь своей команде (6 мая).
- Марсель с Малиновским продолжает борьбу за чемпионство в Лиге 1. Нестабильные выступления лидера чемпионата ПСЖ позволили команде Игоря Тудора приблизиться к первому месту на расстояние до 5 баллов.