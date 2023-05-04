Возлюбленная украинского полузащитника призналась, что с детства Руслана сердце было отдано лондонскому Арсеналу. Ведь за "канониров" выступал его любимый футболист Тиери Анри, в итоге ставший легендой клуба.

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Роксана Малиновская: В детстве он был фанатом Арсенала

Однако Малиновский мечтал отнюдь не об иностранном клубе, а хотел сыграть за донецкий Шахтер.

В детстве он был фанатом Арсенала, там выступал его любимый игрок – Тьерри Анри, легенда клуба. Но мечтал играть в Шахтере, в этом клубе он провел очень много времени, давал мячи на матчах команды. Однако на его позиции играли футболисты мирового уровня, и пробиться было очень тяжело.

– рассказала Роксана.

К слову. Малиновскому так и не удалось сыграть за главную команду Шахтера, к которой присоединился в 2014 году. За время находящегося в структуре донецкого клуба Руслан преимущественно играл в аренде (Севастополь-2, Заря и Генк).

Также жена Малиновского призналась, в каком клубе Руслану за свою карьеру нравилось больше всего играть.

"Под руководством Филиппа Клемена в Генке Руслан получал большое удовольствие от его тренировок. Каждый день он приходил домой счастливым от того, что они делали на тренировках. Даже если было тяжело, он получал положительные эмоции, а также записывал себе все занятия", – ответила возлюбленная. Руслана.

Напомним, что в 2016 году Руслан пошел играть в аренду в Генк. Удачно себя там проявил и заставил руководство бельгийского клуба выкупить его контракт у Шахтера уже в следующем году. Поиграл в Бельгии до июля 2019 и перебрался в Аталанту.

За Гент Малиновский сыграл 135 матчей, в которых отличился 30 голами и 32 ассистами.