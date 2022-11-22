Катарський президент французького клубу є одним з найбагатших футбольних функціонерів у світі. Та запевнив, що продавати ПСЖ не планує – навіть за космічні гроші.
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За ПСЖ пропонували кільмілярдну суму
Нассер Аль-Хелаїфі заявив, що отримав пропозицію про продаж чемпіона Франції за 4 мільярди євро, але не був зацікавлений у повному продажу.
Понад 4 мільярди євро. Ми не збираємося продавати клуб, але чому б не маленький відсоток у клубі? Ми думаємо про різні пропозиції,
– пояснив президент клубу.
Цей приклад він вирішив використати як демонстрацію того, що правильно веде справи у футбольному бізнесі. У такий спосіб він відповів на закиди про те, що ПСЖ – це "просто мішок з грошима".
"Якщо у вас є компанія, вам потрібно вливати гроші – це стосується і бізнесу, і футболу. Ми купили клуб за 70 мільйонів євро, і зараз він коштує понад 4 мільярди євро", – заявив Нассер Аль-Хелаїфі.
Таким чином за 11 років під керівництвом катарців клуб з самого серця Франції подорожчав у понад 57 разів.
ПСЖ і катарські власники
- Нассер Аль-Хелаїфі в липні 2011 року став головою фонду Qatar Sports Investments (QSi) – створеного еміром Катару Тамімом бін Хамадом. У тому ж місяці фонд придбав французький ПСЖ. В Аль-Хлаїфі та бін Тамада давні дружні стосунки.
- Одразу після купівлі ПСЖ у футбольний клуб почали вливати величезні гроші. Зокрема, лише на Неймара та Мбаппе клуб у сумі витратив 361 мільйон євро.
- Водночас клуб став еталоном французького футболу. Так, з 2013 року ПСЖ майже завжди ставав чемпіоном Франції. Винятки лише – 2017 рік (Монако) та 2021 рік (Лілль).