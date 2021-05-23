За нападника Динамо Соля поборються два клуби іспанської Сегунди

Нападник Динамо Фран Соль викликав інтерес відразу двох іспанських клубів. Тенеріфе та Райо Вальєкано позмагаються за форварда.

Два варіанти для Соля

29-річний іспанський нападник Фран Соль непогано проявив себе у Тенеріфе, де грав увесь нинішній сезон. У клубі хочуть спробувати залишити футболіста хоча б на рік.

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У клубі сподіваються, що форвард зробить все від себе залежне, щоб продовжити виступи у Сегунді. Тренерський штаб цінує результативність футболіста, який проводить гарний сезон у Тенеріфе та має теплі відносини з партнерами по команді. Сам нападник теж не проти залишитись у клубі.

Щоправда, на трансфер гравця з'явився ще один претендент – Райо Вальєкано. Але керівництво поки не виходило на київське Динамо з офіційними пропозиціями, вичікуючи чим завершиться діалог киян з Тенеріфе.