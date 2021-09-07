Під час літнього трансферного вікна (червень – серпень 2021) загалом було здійснено 7748 міжнародних трансферів. Сюди входить як і купівля футболістів, так і їх оренда (чи повернення з оренди) та переходи вільних агентів. Це майже стільки, як і було влітку 2020 року (7771).

До теми Челсі витратив найбільше грошей на трансфери під час карантину: топ-20 рейтингу та суми

На ці трансфери клуби витратили 3,72 мільярда доларів. Це менше, аніж у 2020 році, коли клуби витратили 4,02 мільярда доларів. І це лише 60% від тієї суми, яку клуби витратили влітку 2019 року – 5,8 мільярда доларів.

Найбільша кількість переходів – це підписання угоди з футболістами, в яких закінчився контракт з попереднім клубом. В загальній кількості трансферів таких було зафіксовано 58,6%. Лише 14,8% – це повноцінні трансфери за гроші.

Хто найбільше витратив грошей на трансфери

5663 міжнародних трансферів прийшлося на європейські клуби. Відтак і тратили європейські клуби більше за інших. Загалом витратили 3,516 мільярда доларів.

Щодо витрат, то лідирують англійські клуби, які за літнє трансферне вікно витратили 1,1466 мільярда доларів. Це лише на 94 мільйони менше, аніж витратили італійські, французькі та німецькі клуби разом взяті.

Топ-10 країн, чиї клуби найбільше витратили на трансфери влітку 2021

Англія – 1,1466 мільярда доларів Італія – 473,8 мільйона доларів Франція – 428,9 мільйона доларів Німеччина – 337,9 мільйона доларів Іспанія – 325,4 мільйона доларів Бельгія – 120,7 мільйона доларів Росія – 84,9 мільйона доларів Португалія – 75,4 мільйона доларів Туреччина – 73,3 мільйона доларів Нідерланди – 53,6 мільйона доларів

При цьому англійські клуби лише на третьому місці за отриманими доходами від трансферу гравців – 409,8 мільйона доларів. Їх випередили німецькі та французькі команди – 462,7 та 457,3 мільйона доларів відповідно.