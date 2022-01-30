За крок до медалі: легкоатлетка Левченко посіла четверте місце у першому старті року

У німецькому Карлсруе почалася золота серія Світового легкоатлетичного туру в приміщенні. Останнім турніром серії стануть змагання у Мадриді.

Левченко розпочала сезон

На турнірі у Німеччині відкривала сезон і українка Юлія Левченко. Вона була однією з претенденток на високі місця.

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Українка посіла четверте місце у змаганнях зі стрибків у висоту на першому етапі серії World Athletics Indoor Tour Gold у Карлсруе

На старті золотої серії Світового легкоатлетичного туру Левченко поступилася представниці Чорногорії Марії Вукович. Українка та чорногорка припинили виступи на висоті 1.88 метри.

Юлія подолала цю позначку з третьої спроби, тоді як Вукович знадобилася менша кількість спроб.

Та у підсумку ані Вукович, ані Левченко не вели боротьбу за перемогу.

Перемогу розділили німкеня Імке Оннен та британка Емілі Борсвік. Спортсменки показали однаковий результат – 1.91 метри.

2021 рік Левченко закінчила з "бронзою" на турнірі в Берліні у вересні. Українка також виступила на Олімпіаді, де у фіналі показала восьмий результат.