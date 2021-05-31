За 10 років я жодного разу не бачив Шевчука напідпитку, – журналіст Циганик

Журналіст Ігор Циганик прокоментував ситуацію з колишнім гравцем збірної України В'ячеславом Шевчуком, якого затримала поліція, коли він у нетверезому стані сів за кермо.
В'ячеслав Шевчук перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і неадекватно себе вів, коли його залишуся поліція.
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Я особисто знаю Славу десять років, а останні роки три зустрічаємося пару раз в тиждень на тренуваннях збірної ветеранів. І можу присягнути, що жодного разу не бачив його ні з пляшкою пива, ні з келихом вина. Він завжди проповідує здоровий спосіб життя,
– розповів Циганик.
"Тому ситуація, що склалася – виняток, який підтверджує правило. Він не має рації, сівши за кермо в нетверезому вигляді, думаю, він буде покараний. Але він вибачився, і я б не хотів, щоб зараз була така обструкція цього хлопця. Повторюся, за десять років я жодного разу не бачив його напідпитку", – зазначив Циганик в ефірі свого авторського проеєкту.
Затримання Шевчука п'яним в Києві: коротко
- Інцидент трапився ввечері 28 травня на бульварі Лесі Українки. Шевчук був за кермом автомобіля Porsche чорного кольору.
- Проходити тест на драгері він відмовився, натомість почав штовхати правоохоронців й поводився дуже дивно. Тому ексфутболіста довелося затримати.
- На наступний день Шевчук записав відео, де попросив вибачення за свою поведінку напередодні.