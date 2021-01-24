Ювентус завдяки курйозному голу легко здолав Болонью: відео

У неділю, 24 січня, Ювентус на власному полі приймав Болонью у рамках 19 туру Серії А. Туринці без зайвих проблем розібрались із суперником.

Ювентус – Болонья 2:0

Голи: Артур, 15, Маккенні, 71

Фаворитом цього протистояння з перших хвилин матчу був Ювентус. Куардадо спробував заробити пенальті, але падіння у штрафному суперника арбітр проігнорував, пише 24 канал.

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Однак на 15-й хвилині господарям вдалось розмочити рахунок на табло місцевого стадіону. М'яч після дальнього удару Артура зрикошетив від гравця Болоньї – м'яч полетів зовсім у інший кут від голкіпера. Скорупскі лише супроводжував м'яч поглядом, 1:0.

У середині першого тайму за справу взявся Роналду. Кріштіану наважився на удар з-за меж штрафного, але воротар впевнено зіграв на лінії. На добиванні був Бернардескі та пробив по центру воріт – знову Скорупскі видав дивовижний сейв.

Куардадо швидко вибіг у атаку, але зіграв надто егоїстично, не віддавши пас на вільного Роналду, який перебував у значно кращій ситуації. М'яч після удару Хуана пролетів високо на трибуни позаду володінь Болоньї.

Перша небезпека біля воріт господарів була наприкінці першого тайму. Орсоліні красиво накрутив опікуна, віддавши передачу у район 11 метрів, де вже чатував Соріано. Але його удар пролетів повз стійку. Сумнівний епізод. Орсоліні обігравши суперника впав на газон. Арбітр вирішив скористатись допомогою ВАР. Після відеоповтору суддя сигналізував про продовження гри.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги Ювентуса. Після відпочинку активний Куардадо ледь не забив у власні ворота. На подачі з флангу від суперника першим був Хуан, який головою намагався вибити м'яч на кутовий, але влучив прямо у ствір власних володінь. Добре, що на місці був Щесни та проявив феноменальну реакцію.

Голкіпер туринців ще декілька разів ставав справжнім рятівником команди. На 71-й хвилині команда Пірло забила вдруге. Маккенні найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового – 2:0.

Знову Куардадо втратив вбивчу нагоду, щоб записати своє прізвище на табло. Але удар впритул парирував голкіпер суперника.

Більше команди не змінювали рахунок на табло – 2:0 впевнена перемога Ювентуса.

Після звитяги туринський клуб із 36 очками перебуває на 4 місці. Болонья з 20 пунктами йде 13-ю.

Ювентус – Болонья відеоогляд