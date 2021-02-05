Ювентус – Рома: де дивитися онлайн топ-матч Серії А

Туринський Ювентус і римська Рома зустрінуться у суботу, 6 лютого, у 21 турі чемпіонату Італії. Переглянути матч в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Джерело: 24 канал

Матчі чемпіонату Італії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3". Поєдинок Ювентус – Рома у прямому ефірі покаже "Футбол 2".

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Початок трансляції матчу Ювентус – Рома каналі "Футбол 1" розпочнеться о 18:55. Поєдинок розпочнеться о 21:45.

Дивитися онлайн Ювентус – Рома можна на відеосервісі Oll.tv.

Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3".

Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць. Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

. Рома зіграла у чемпіонаті Італії 20 матчів та набрала 40 очок – 3-е місце. Ювентус відіграв 19 поєдинків, за які набрав 39 очок і посідає 4-у сходинку.