Мбаппе побив гольовий рекорд Мессі у Лізі чемпіонів

Кіліан Мбаппе став автором першого голу у матчі Ювентус – ПСЖ в останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Нападник зміг переплюнути рекорд свого одноклубника Ліонеля Мессі.

М'яч у ворота Ювентуса став для Кіліана Мбаппе ювілейним 40-м у розіграші Ліги чемпіонів. Француз став наймолодшим автором 40 голів у ЛЧ.

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Космічна результативність

Нападнику ПСЖ вдалось переплюнути результативний рекорд свого одноклубника Ліонеля Мессі. Мбаппе досягнув позначки у 40 голів у віці 23 років 10 місяців та 13 днів.

Для цього Кіліану знадобилось 59 матчів.

Ус езоні-2022/2023 Мбаппе відіграв за ПСЖ 18 матчів та забив стільки ж голів. Також в активі Кіліана 5 результативних передач.

Натомість Лео це зробив у віці 24 років 4 місяців та 8 днів. Мессі став автором цього рекорд у листопаді далекого 2011 року.

Відзначимо, що гол Мбаппе у ворота Ювентуса увійшов у топ-4 номінантів на найкращий м'яч 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Поєдинок закінчився перемогою ПСЖ над Ювентусом 1:2. Переможний гол парижан забив Нуну Мендеш. Французький клуб із 14 очками закінчив груповий раунд на другому місці у групі "Н" та пробився у плей-офф ЛЧ.