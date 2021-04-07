Ювентус завдяки голам Роналду та Дібали обіграв Наполі та закріпився у зоні ЛЧ: відео

Джерело:24 канал
У перенесеному матчі третього туру італійської Серії А Ювентус вдома переграв Наполі. Даний поєдинок повинні були зіграти ще 4 жовтня.
Гол: Роналду, 13, Дибала, 73 – Інсіньє, 89 (пен.)
До слова Збірна України залишилася у топ-25 рейтингу ФІФА
На 13-й хвилині зустрічі Кріштіану Роналду вивів Ювентус вперед. У другому таймі Пауло Дибала забив другий м'яч туринців у матчі.
Наполі скоротив відставання в рахунку на 90-й хвилині зусиллями Лоренцо Інсіньє, який реалізував пенальті. Однак відігратися гості не зуміли.
Ювентус – Наполі відеоогляд