У перенесеному матчі третього туру італійської Серії А Ювентус вдома переграв Наполі. Даний поєдинок повинні були зіграти ще 4 жовтня.

Ювентус – Наполі 2:1

Гол: Роналду, 13, Дибала, 73 – Інсіньє, 89 (пен.)

До слова Збірна України залишилася у топ-25 рейтингу ФІФА

На 13-й хвилині зустрічі Кріштіану Роналду вивів Ювентус вперед. У другому таймі Пауло Дибала забив другий м'яч туринців у матчі.

Наполі скоротив відставання в рахунку на 90-й хвилині зусиллями Лоренцо Інсіньє, який реалізував пенальті. Однак відігратися гості не зуміли.

Ювентус набрав 59 очок і піднявся на третє місце в Серії А. Наполі з 56 очками займає п'яту позицію.

У наступному турі 11 квітня Ювентус вдома прийматиме Дженоа, а Наполі на виїзді зіграє проти Сампдорії.

Ювентус – Наполі відеоогляд