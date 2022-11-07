Ювентус – Інтер 2:0

Голи: Рабіо, 52, Фаджолі, 84.

У чемпіонаті Італії підійшов до закінчення божевільний 13 тур. За цей вікенд вболівальники побачили одразу три круті дуелі грандів. У суботу Наполі здолав Аталанту, а в неділю Лаціо переграв Рому.

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Останньою битвою туру стала дуель Ювентуса та Інтера, які не надто вдало почали чемпіонат, пише 24 канал. Перед туром клуби йшли ближче до середини таблиці, а туринці і зовсім підійшли до гри не в найкращому стані через виліт з Ліги чемпіонів.

До того ж Аллегрі не міг розраховувати на лідера атак Душана Влаховича, який заліковує травму. Тим не менше "стара синьйора" змогла зібратись на битву з принциповим суперником.

Якщо у першому таймі ігрова перевага була на боці гостей, то після перерви Юве повернув поєдинок у своє русло. На сьомій хвилині другої половини туринці відкрили рахунок у вражаючій контратаці.

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Костич красиво хитнув суперника в центрі поля, що дозволило йому пробігти до майданчика та прострілити в центр. Першим на простріл відгукнувся Рабьо, який точно пробив у дальній кут Онана.

Інтер кинувся відіграватись, але в решті решт напоровся на ще одну результативну контратаку. Знову все для партнерів зробив Костич, який точним пасом знайшов відкритого Фаджолі. Молодий хавбек Юве точно поцілив під поперечину.

Відеоогляд матчу Ювентус – Інтер:

Цей удар і встановив остаточний рахунок. Перемога дозволила туринцям обійти Інтер та Рому та піднятися на п'яту сходинку. Відстань до зони Ліги чемпіонів складає всього два бали.

Інтер же скотився на сьоме місце, однак до топ-четвірки всього три бали. У наступному підопічні Індзагі приймуть Болонью, тоді як "стара синьйора" поїде в гості до Верони.