Рома – Лаціо 0:1

Гол: Феліпе Андерсон, 29.

Цей вікенд в Серії А виявився насиченим на топові протистояння. Вчора Наполі переграв на виїзді Аталанту та закріпився на першому місці.

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А на неділю були винесені ще два поєдинки між грандами. Першим з них відбулось римське дербі, де Рома та Лаціо зійшлись у боротьбі за місце в топ-четвірці, пише 24 канал.

Все вирішила дитячий фейл

Обидві команди втратили своїх лідерів атаки, через травми не змогли зіграти Пауло Дібала та Чіро Іммобіле. Рома та Лаціо показали практично рівну гру, але долю поєдинка вирішила прикра помилка Роджера Ібаньеза.

В середині першого тайму італієць біля своїх воріт пішов обігрувати Педро. У підсумку Роджер подарував супернику м'яч, який відлетів до вільного Феліпе Андерсона. Бразилець легко скористався подарунком суперника та пробив Руї Патрісіу.

ВІдеоогляд матчу Рома – Лаціо:

"Орли" злітають, "вовки" падають

Моуріньо намагався освіжити гру низкою замін у другому таймі, однак захист Лаціо відіграв надійно. Таким чином, "орли" обходять сусідів по місту в турнірній таблиці та забираються на третє місце. Відставання від лідера Наполі – 8 очок.

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Рома же впала на п'яту позицію (-2 бали від Лаціо та Аталанти), але ввечері підопічних Моуріньо можуть обійти Інтер або Ювентус. Посеред тижня римські команди зіграють з аутсайдерами. Підопічні Саррі приймуть Монцу, а "вовки" поїдуть в гості до Сассуоло.