Дива не сталося: Ювентус завдав чергової поразки Дженоа Шевченка – відеоогляд матчу

Ювентус завдав Дженоа третьої поразки після того, як команду очолив Андрій Шевченко. Туринський клуб 5-го грудня обіграв "грифонів" у 16-у турі Серії А.

Ювентус – Дженоа 2:0

Голи: Куадрадо, 9, Дибала, 82

Дивіться також Скажений гол Фреда приніс Рангніку дебютну перемогу на чолі Манчестер Юнайтед: відеоогляд матчу

Ювентус проводить доволі невдалий сезон, тому туринський клуб не був налаштований втрачати очки в матчі з аутсайдером Серії А – Дженоа. Цю тезу підтверджує статистика першого тайму: 14 ударів по воротах від Ювентуса проти нуля в "грифонів".

Гол з кутового у ворота Дженоа

"Стара синьйора" досить швидко вийшла вперед. На 9-й хвилині гри Хуан Куадрадо забив гол прямим ударом з кутового. Гравець туринців повторив гол Хакан Чалханоглу з Інтера. Той також відзначився у 16-у турі.

Відео голу Куадрадо з кутового



Ще в першому таймі "зебри" могли зробити рахунок розгромним. Але протягом однієї хвилини гостей з Генуї пробачили Маттейс Де Лігт та Альваро Мората.

Відразу після перерви Дибала та Мората могли збільшувати перевагу своєї команди. Та Пауло гостро пробив повз ворота, а удар Альваро потягнув Сірігу.

Голкіпер виручив Дженоа після того, як грубо в центрі поля обрізалися захисники. Сірігу виграв у Дубили дуель віч-на-віч. Свою перевагу господарі таки втілили в гол на 82-й хвилині. Дибала переграв Сірігу з меж штрафного.

Команда Шевченка за весь матч так і не завдала жодного удару по воротах Ювентуса! Туринці ж пробили у напрямку воріт суперника 27 разів.

Невдала серія Шевченка у Дженоа