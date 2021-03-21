Ювентус з Роналду сенсаційно програв Беневенто на своєму полі: відео

Туринський Ювентус вдома мінімально програв Беневенто 1:0 в 28 турі італійської Серії А. "Стара сеньйора" не змогла піднятися на другу сходинку в таблиці.

Ювентус – Беневенто 0:1

Гол: Гаїч, 69

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Роналду і компанія влаштували обстріл воріт новачка, але жоден з ударів цілі не досяг. Також була підозра на пенальті через гру рукою захисника Беневенто – VAR став на бік аутсайдера.

Фатальний для Ювентуса момент трапився на 69 хвилині. Артур "обрізався" біля власного карного майданчика, і Адольфо Гаїч покарав 70-мільйонного бразильця. Підопічні Піппо Індзагі героїчно вистояли, здолавши чемпіона на його полі.

Ювентус – Беневенто відеоогляд