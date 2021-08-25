Ювелірний штрафний: голкіпер забив переможний гол у Кубку Румунії – відео

Футбольний клуб Спортивна асоціація Брашова зіграла в 1/64 фіналу Кубка Румунії проти Брашова. Голкіпер Богдан Каука став справжнім героєм кубкового протистояння.

Штрафний, якому позаздрять зірки футболу

Воротар СА Брашов Богдан Каука не лише залишив свої ворота на замку, а й відзначився голом. Та ще й яким.

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На 86-й хвилині голкіпер несподівано взявся виконувати штрафний удар команди з-за меж штрафного. Дуже рідко штрафні виконують стражі воріт. Каука майстерно перекинув стінку з футболістів та відкрив рахунок у зустрічі.

Гол воротаря став переможним для його команди. Каука вивів клуб в 1/32 фіналу Кубка Румунії. Відзначимо, що переможці матчу виступають аж у третій лізі країни. А от їх суперник грає у другій.

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