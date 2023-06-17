З клубом, в якому я залишив велику частку свого серця, – Вірт щемливо попрощався із Вересом

Дороги рівненського Вереса та Юрія Вірта вперше розійшлись за довгі роки. Наставник з міста Лева із цього приводу написав прощальну публікацію у соціальних мережах.

Юрій Вірт оголосив про свій відхід після матчу-відповіді плей-офф проти запорізького Металурга. Команда вдома гучно грюкнула дверима, зберігши прописку в УПЛ. Верес взяв реванш у Рівному 6:1 після прикрого 1:0 у Львові.

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Вірт: Я гордий тим, що працював у Вересі

На післяматчевій пресконференції тренер прямо сказав, що мусить піти з колективу, де проти нього налаштований весь футбольний клуб. Такими були слова президента Вереса. Тому у Вірта не було іншого варіанту, як покидати команду.

Після чого у соціальних мережах здали нерви у дружини Вірта, яка "проїхалась" по Вересу. Дісталось навіть блогеру та футболісту Дмитру Поворознюку, який є автором серіалу про клуб "Футболіст". До слова, той дебютував в офіційному матчі проти Металурга та заявив, що закінчує кар'єру футболіста. На публікацію дружини наставника спокійно відреагував сам Поворознюк.

17 червня на сторінці Вірта в інстаграмі з'явився прощальний пост. Наставник зауважив, що ці чотири роки у Вересі пролетіли як один день. Саме із Віртом рівняни пройшли увесь шлях від Другої ліги до УПЛ.

Прийшов час прощатися. З Вересом, з Рівним, з уболівальниками. З клубом, в якому я залишив велику частку свого серця. З містом, яке стало для мене по-справжньому рідним. З фанатами, які розділяли з командою гіркоту невдач і раділи її перемогам. Звичайно, більше було хорошого. Мені є й буде, що згадати. За ті чотири роки ми зробили великий шлях, усі разом змусили заговорити футбольну Україну про Верес. З командою почали рахуватися. Її почали поважати. І навіть побоюватися", – написав наставник.

Вірт додав, що гордий був керувати таким клубом як рівненський Верес. Керманич подякував усім за роботу та підтримку та красивими словами закінчив свій прощальний пост із рівненським клубом.

Я гордий тим, що працював у Вересі. Щоб пройти шлях з Другої ліги до Прем'єр-ліги, деякі клуби витрачають на це роки, ми ж зробили це за два сезони. Цей успіх був би неможливий без президента, менеджменту, адміністрації, тренерського та лікарського штабів, футболістів і, звичайно, вболівальників. Усім я щиро вдячний за ці, повторюся, яскраві, чудові, казкові чотири роки спільної роботи. Ми зробили велике діло. Але тепер настав час змін. Я не казатиму вам "Прощавайте!", лише "До побачення на футбольних полях!",

– написав Вірт.

На пресконференції Вірт запевнив, що разом із ним команду покидає його тренерський штаб. Наставник не розкрив майбутніх планів.

Відзначимо, що вже 15 червня на засіданні наглядової ради Верес оголосив ім'я нового наставника команди. Ним став колишній керманич Інгульця Сергій Лавриненко, який свого часу очолював кропивницьку Зірку.