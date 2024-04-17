Прийняв команду посеред сезону: Вірт очолив клуб, який претендує на підвищення у класі

В українському футболі відбулось чергове тренерське призначення. Досвідчений коуч Юрій Вірт очолив друголіговий Звягель.

Про початок співпраці житомирський клуб оголосив 16 квітня у своїх соцмережах. У Звягелі не розкривають деталей контракту із Юрієм Віртом.

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Вірт знайшов новий клуб

Президент клубу Дмитро Костюк не приховував щасливих емоцій від прийнятої пропозиції Віртом. Власник житомирського клубу впевнений, що досвідчений 49-річний наставник допоможе команді досягти поставлених на сезон цілей.

Колишній тренер рівненського Вереса не побоявся очолити друголігову команду у сам розпал сезону-2023/2024.

У нас не було часу на довгі перемовини. У неділю ми зустрілися в Звягелі, тренер побачив місто, стадіон, дізнався від мене більше про команду, а вже сьогодні, у вівторок, провів з гравцями перше тренування. Видно, що заскучив за тими емоціями, які дає тренерська робота, мотивований і націлений на успіх,

– заявив президент клубу.

Відзначимо, що новий клуб Вірта бореться за вихід у Першу лігу України. Після 20-ти зіграних матчів Звягель набрав вже 47 балів та йде на 2-му місці турнірної таблиці Другої ліги. Житомиряни мають однакову кількість очок із лідером сезону ФК ЮКСА. Щоправда, в останнього є на одну зіграну гру більше.

Саме у ЮКСУ сватали Вірта, але тоді Юрій Миколайович відрікся від чуток, зазначивши, що має чинний контракт із УПЛ ТБ, де виступає у ролі футбольного експерта.

Вже 21 квітня Вірт дебютує на чолі Звягеля. У цей день житомиряни зіграють вдома проти львівських Карпат-2. Початок о 12:30.

Нагадаємо, що окрім Вірта команду посилив Андрій Блізніченко, який виступав за рівненський Верес.

Що відомо про тренерську кар'єру Юрія Вірта