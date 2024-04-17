О начале сотрудничества житомирский клуб объявил 16 апреля в своих соцсетях. В Звягеле не раскрывают деталей контракта с Юрием Виртом.

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Вирт нашел новый клуб

Президент клуба Дмитрий Костюк не скрывал счастливых эмоций от принятого предложения Виртом. Владелец житомирского клуба уверен, что опытный 49-летний наставник поможет команде достичь поставленных на сезон целей.

Бывший тренер ровенского Вереса не побоялся возглавить второлиговую команду в самый разгар сезона-2023/2024.

У нас не было времени на долгие переговоры. В воскресенье мы встретились в Звягеле, тренер увидел город, стадион, узнал от меня больше о команде, а уже сегодня, во вторник, провел с игроками первую тренировку. Видно, что соскучился за теми эмоциями, которые дает тренерская работа, мотивирован и нацелен на успех,

– заявил президент клуба.

Отметим, что новый клуб Вирта борется за выход в Первую лигу Украины. После 20-ти сыгранных матчей Звягель набрал уже 47 баллов и идет на 2-м месте турнирной таблицы Второй лиги. Житомиряне имеют одинаковое количество очков с лидером сезона ФК ЮКСА. Правда, у последнего есть на одну сыгранную игру больше.

Интересно. Именно в ЮКСУ сватали Вирта, но тогда Юрий Николаевич отрекся от слухов, отметив, что имеет действующий контракт с УПЛ ТВ, где выступает в роли футбольного эксперта.

Уже 21 апреля Вирт дебютирует во главе Звягеля. В этот день житомиряне сыграют дома против львовских Карпат-2. Начало в 12:30.

Напомним, что кроме Вирта команду усилил Андрей Близниченко, который выступал за ровенский Верес.

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