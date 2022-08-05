Карпати повернули талановитого вихованця, який не зміг закріпитись у Динамо

Львівські Карпати активно працюють на літньому трансферному ринку. "Леви" зробили кадрову чистку, а тепер точково підсилюють команду перед виступати у Першій лізі України.

Повернувся у рідну команду

Новачок Першої ліги України, львівські Карпати, повернули у своє розташування вихованця клубу. Юрій Тлумак знов одягну зелено-білу футболку.

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Карпати орендували Тлумака-молодшого у луганської Зорі терміном на сезон-2022/2023. Опорник виступатиме під культовим 10-м номером.

Цікаво, що футболіст буде грати під керівництвом свого батька, який є легендарним голкіпером львівського клубу, Андрієм Тлумаком.

Новачок "левів" прокоментував своє повернення у рідну команду.

У мене дуже позитивні враження, я щасливий, тому що повернувся у рідне місто. Грати за такий клуб – це серйозний виклик, адже Карпати – це команда, у якій я виріс! Тут чудова атмосфера і хороший колектив. Хлопці мене зустріли добре, жодних проблем не виникло. Я гратиму під керівництвом свого батька і це додаткова відповідальність, оскільки я не можу його підвести. Карпати – це більше, ніж клуб! Захищати зелено-білі кольори – велика честь для мене,

– сказав Юрій Тлумак.

Маленька презентація Юрія Тлумака: дивіться відео

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