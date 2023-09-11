Має російське минуле: ЗМІ назвали прізвище нового зіркового тренера Дніпро-1
Джерело:"ТаТоТаке"
Незабаром Дніпро-1 може отримати нового головного тренера. У тренерському кріслі Валерія Городова, який лише тимчасово виконував обов'язки, буде змінений на зіркового візаві.
54-річний спеціаліст Юрій Максимов буде новим наставником віцечемпіона УПЛ-2022/2023. За інформацією джерела, керівництво Дніпро-1 вже домовилось із досвідченим тренером.
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Хто очолить віцечемпіона УПЛ
Найближчими днями дніпровський клуб офіційно оголосить про призначення Максимова.
Юрій Максимов досі є головним наставником друголігового Звягеля, який із 20 червня 2023 року очолює клуб із Житомирської області.
На чолі учасника Другої ліги України-2023/2024 провів 8 матчів, у яких його команда здобула 6 перемог при 2-х поразках. Після 5-ти зіграних матчів Звягель із 12 балами йде четвертим у турнірній таблиці.
До цього дуже короткий час Максимов провів на посаді спортивного директора дебютанта УПЛ Полісся Житомир (із 21 квітня 2023-го по 19 червня того ж року).
Відзначимо, що Дніпро-1 після 4-х зіграних матчів у 6-ти турах посідає лише 13-те місце, набравши 5 балів. Вже 17 вересня дніпряни проведуть свій перший офіційний матч після повернення на "Дніпро-Арену". Дніпровський клуб зіграє проти Колоса
А 10 вересня клуб попрощався із бразильським голкіпером Максом Валефом, який боявся повертатись у рідне місто команди через близькість до фронту. Адже до цього Дніпро-1 базувалось аж в Ужгороді.
Головне про тренерську кар'єру Юрія Максимова
- За свою кар'єру 54-річний спеціаліст попрацював одразу у декількох клубах – Динамо Мінськ, ЦСКА Київ, Оболонь Київ, Кривбас, донецький Металург, Мордовія, Тараз, Кешля та Ворскла.
- Найбільша помилка у тренерській кар'єрі Максимова, коли він у сезоні-2013/2014 очолив російську Мордовію та провів там 30 поєдинків.
- Найбільше матчів провів на чолі криворізького Кривбаса – 77 зустрічей.
- Здобув два титули з Кешлею і Мордовією.