"Людина-епоха": Калітвінцев подав у відставку із посади головного тренера Полісся

Після поразки від Олександрії з'явились чутки про відхід Юрія Калітвінцева із посади головного тренера Полісся. Президент житомирського клубу Геннадій Буткевич підтвердив інсайди.

Власник житомирського клубу прокоментував відхід Юрія Калітвінцева із тренерського крісла. Геннадій Буткевич у коментарі для клубного сайту зауважив, що наставник сам вирішив піти з посади головного тренера. Однак це було дуже важке рішення для обох сторін.

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У зграї "вовків" зміна тренера

Буткевич запевнив, що із повагою ставиться до коуча та його рішення.

Юрій Миколайович Калітвінцев прийняв рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення, так само і для мене – погодити його. Юрій Калітвінцев – людина, яку я надзвичайно поважаю. З кожним роком нашої співпраці ця повага ставала тільки сильнішою. У нас сформувалися тісні і довірчі стосунки, які я дуже ціную і ніколи не забуду того, що він зробив для футбольного клубу Полісся,

– зауважив президент "вовків".

Власник клубу-дебютанта УПЛ розповів, що із призначенням Калітвінцева розпочалась найяскравіша сторінка в історії команди. Буткевич із теплотою пригадує той період, називаючи Юрія Миколайовича "людиною-епохою".

"Амбітна, досвідчена та сильна характером людина. Тренер, який створив команду-чемпіона. Тренер, який вперше вивів Полісся до півфіналу Кубка України. Це назавжди в історії житомирського футболу. Як можна ставитися до такого тренера? Лише з великою вдячністю та повагою", – заявив президент "вовків".

Хто замінить Юрія Калітвінцева

Калітвінцев очолив Полісся влітку 2021-го. Виграв із командою "золото" Першої ліги України сезону-2022/2023 та вивів "вовків" в УПЛ. На чолі житомирського колективу провів 65 матчів.

Буткевич підтвердив, що Сергій Шищенко стане виконувачем обов'язків головного тренера. Про його призначення оголосять у вівторок, 12 березня. Президент Полісся впевнений, що його команду повинен очолювати виключно тренер із українським паспортом.