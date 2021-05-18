Юрій Гура став новим тренером Олександрії

Футбольний клуб Олександрія представив нового головного тренера команди. Ним став Юрій Гура, який до цього працював в структурі клубу.

Про призначення нового головного тренера команди повідомляється на офіційному сайті Олександрії. Наскільки з ним підписано контракт – не уточнюється.

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Юрій Гура покликаний замінити Володимира Шарана, який покинув Олександрію по закінченні сезону.

"Юрій Володимирович отримав завдання – в наступному сезоні не тільки побудувати нову команду, але й покращити результати. Ми ставимо собі амбітні завдання повернутися до п’ятірки кращих команд, що дає великі перспективи", – заявив під час представлення тренера президент Олександрії Сергій Кузьменко.

Що відомо про Юрія Гуру