Сенсаційна перемога

Головною подією турніру та сенсацією всього року в більярді став поєдинок стадії 1/8 фіналу, у якому Михайло Ларков грав проти росіянина Іосіфа Абрамова, дворазового чемпіона світу серед дорослих.

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12-річний Михайло з чудовою технікою використав усі шанси, які йому надав знаменитий 20-річний суперник, та здобув сенсаційну перемогу з рахунком 8:5.

У п'ятигодинному фіналі Михайло Ларков виграв у 19-річного Іллі Непейпіво з Полтави з рахунком 10:7 та став переможцем найбільшого турніру у своїй кар'єрі.

1/8 фіналу Кубка УБА. Михайло Ларков (Україна) – Іосіф Абрамов (Росія) – 8:5

Фінал Кубка УБА. Михайло Ларьков (Україна) – Ілля Непейпіво (Україна) – 10:7