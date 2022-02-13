Юний уболівальник зробив фото з Руні під час матчу: він ледь не вибіг на поле – відео моменту
Цікавий епізод стався під час матчу в англійському Чемпіоншипі. Юний уболівальник прорвався у технічну зону заради світлини з Вейном Руні.
Зробив фото з легендою футболу
Цей курйозний момент відбувся у виїзному матчі Дербі Каунті проти Мідлсбро. Гостей очолює легенда футболу та один із найкращих нападників в історії Вейн Руні, тому чимало уболівальників мріють про спільне фото з тренером "баранів", пише 24 канал.
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Однак зробити світлину з наставником вдається лише сміливцям, який після поєдинку побільшало.
Наприкінці матчу юний уболівальник прорвався у технічну зону, звідки Вейн Руні керував підопічними. Хлопчик виявився настирним та зробив фото з легендою. Руні дещо шокувала така поведінка хлопчини, але він не став відмовляти фанату у селфі.
Після чого задоволений фанат повернувся на трибуни, а тренер Дербі Каунті продовжив керувати грою команди, яка "горіла" з рахунком 4:1.
Фанат зробив селфі з Руні під час матчу: дивіться відео
Тренерська кар'єра Вейна Руні у Дербі Каунті
- Із листопада 2020 року англієць працює у скромному клубі, який виступає у другій за силою лізі Англії.
- Спершу біля його посади була приставка "в.о." (виконувача обов'язків).
- У січні 2021-го обійняв посаду головного тренера команди.
- Під його керівництвом Дербі Каунті провів 34 матчі, у яких здобув 10 перемог, розписав 12 мирових та стільки ж разів зазнавав поразок.
- Контракт Руні із "баранами" розрахований до кінця червня 2023 року.
- У сезоні-2021/2022 клуб Вейна йде у зоні вильоту – передостаннє 23-те місце та 18 зароблених очок.