Юний фанат Челсі промовистим банером звернувся до команди: гравці відповіли історичною ганьбою

У рамках перенесеного матчу 29-го туру АПЛ-2023/2024 Челсі гостювало на полі Арсенала. На трибунах зібралось багато уболівальників, але найбільше серед усіх хлопчик зі спеціальним банером.

Вже зі старту лондонського дербі телекамери акцентували на юному уболівальнику Челсі, який прийшов підтримати команду із плакатом. Хлопчик зробив його, аби спробувати достукатись до футболістів Маурісіо Почеттіно, які ніяк не можуть потішити своїх фанатів хорошою грою, повідомляє 24 Канал.

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Хлопчик спробував достукатись до команди Почеттіно

Юний фанат зробив важливий меседж до команди від усіх уболівальників лондонського клубу. Хлопчик хоче, аби підопічні Почеттіно нарешті почали боротись за емблему на своїх футболках, адже є частиною легендарного клубу.

Я не хочу вашої футболки! Я просто хочу, щоб ви боролися за нашу,

– було написано на банері.



Банер фаната Челсі на матчі проти Арсенала / Скриншот із відео

Телекамери ще декілька разів ловили цього хлопця із плакатом на трибунах. Дуже символічно було, коли транслятор показав цей плакат після фінального свистка, який зафіксував історичний розгром Челсі.

У першому таймі Троссар відкрив рахунок у зустрічі, а от у другій частині гри Арсенал аж чотири рази засмутив голкіпера гостей. Дублі Вайта та Гаверца встановили остаточний рахунок матчу 5:0.

Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі, але не зміг врятувати команду від ганебної поразки. Лівий вінгер відіграв 66 хвилин та був замінений на Рахіма Стерлінга.

Олександр Зінченко вийшов із заміни на 72-й хвилині другого тайму, змінивши на фланзі захисту "канонірів" японця Такехіро Томіясу.

Після цієї перемоги у перенесеному матчі Арсенал набрав вже 77 балів та відірвався до Ліверпуля, який йде другим у таблиці АПЛ, на 3 очки. Щоправда, 24 квітня команда Юргена Клоппа зіграє на виїзді проти Евертона (початок о 22:00 за Києвом).

Челсі залишилось при своїх – 9-та позиція та 47 пунктів.