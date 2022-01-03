Юні хокеїсти в Росії влаштували побоїще під час матчу, батькам довелося виносити дітей на руках

3 січня 2022 , 17:24
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Джерело:

Чемпионат

В Росії дитячий хокей все більше перетворюється на масове побоїще. Так сталося і під час матчу в Новокузнецьку. Але цього разу бійка була доволі сильною.

Що стало причиною для такої масової агресії хокеїстів – поки невідомо. Але участь в бійці взяли всі хокеїсти обох команд.

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Бійка була настільки сильна, що дехто з хокеїстів після неї не зміг піднятися на ноги. Тож батьки юних гравців повибігали на лід, щоб винести їх звідти.

 

Автор: Ігор Саджениця