Юні хокеїсти в Росії влаштували побоїще під час матчу, батькам довелося виносити дітей на руках
3 січня 2022 , 17:24Читать новость на русском
Джерело:Чемпионат
В Росії дитячий хокей все більше перетворюється на масове побоїще. Так сталося і під час матчу в Новокузнецьку. Але цього разу бійка була доволі сильною.
Що стало причиною для такої масової агресії хокеїстів – поки невідомо. Але участь в бійці взяли всі хокеїсти обох команд.
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Бійка була настільки сильна, що дехто з хокеїстів після неї не зміг піднятися на ноги. Тож батьки юних гравців повибігали на лід, щоб винести їх звідти.