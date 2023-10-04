Узимку 2024 року відбудуться четверті в історії юнацькі Олімпійські ігри. Змагання проводитимуться у Південній Кореї.

Велика мультиспортивна подія відбуватиметься у провінції Канвон, центром якої є Пхьончхан. Саме це місто приймало зимову Олімпіаду у 2018 році.

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Юнацька Олімпіада пройде без росіян

Після ганебного рішення стосовно допуску росіян до участі у змагання на Паралімпіаді-2024, гостро стоїть питання, чи будуть присутні спортсмени з країни-агресорки на ОІ-2024 у Парижі. Наразі відповіді на це запитання немає, проте єдине правильне рішення прийняли організатори юнацьких Олімпійських ігор у Південній Кореї, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

"Запорєбрікові" спортсмени не будуть представлені на змаганнях. Про це повідомила пропагандистському виданню пресслужба МОК.

Якщо говорити про зимові юнацькі Ігри-2024, то жоден нейтральний спортсмен в індивідуальному порядку не може брати участь у Канвоні,

– сухо констатували росіяни.

Зазначимо, що змагання відбудуться з 19 січня до 1 лютого 2024 року. На турнірі буде розіграно 81 комплект медалей у 15 видах спорту. Участь у мультиспортивній події візьмуть близько 1900 спортсменів віком від 15 до 18 років.