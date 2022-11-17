Нагорода за наполегливість: збірна України U-19 вирвала перемогу на останніх секундах матчу

Юнацька збірна України U-19 розпочала виступ у кваліфікації чемпіонату Європи-2023. В першому поєдинку підопічні Сергія Нагорняка обіграли Косово з рахунком 1:0.

Україна (U-19) – Косово (U-19) 1:0 (0:0)

Гол: Ярмолюк (90+5).

У четвер, 17 листопада, у шведському місті Норрчепінг на стадіоні "Остготапортен" відбувся матч відбору на Євро-2023 між юнацькими збірними України та Косова.

До теми Гравець Брендфорда та підопічний Реброва: Україна оголосила заявку на матчі відбору Євро-2023

У першому таймі "синьо-жовті" володіли ініціативою, але на останньому рубежі балканців надійно діяв голкіпер. По перерві гарні нагоди відправити м’яч до сітки воріт суперника мали Ярмолюк та Пушкарьов.

Гра наближалася до нічийного результату, який влаштовував косоварів. Але з таким перебігом подій були не згодні підопічні Нагорняка. Коли добігала до кінця остання компенсована хвилина другого тайму, хавбек Брендфорду Єгор Ярмолюк скористався пасом гравця Нюрнберга Володимира Харабари і забив переможний гол.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 20 листопада проти Кіпру.

Всі збірні, які приймають участь у кваліфікаційному раунді Євро-2023 розбиті на 13 груп. Дві перші команди кожної групи та найкращий володар третього місця навесні 2023 року приєднаються в елітному раунді відбору до Португалії. Збірна Мальти здобула пряму перепустку до фінальної стадії на правах господаря турніру. Туди ж потраплять переможці семи груп еліт-раунду.