За крок до абсолютного рекорду: Джима потрапила в топ-3 рекордсменів Євро з біатлону
Джерело:Суспільне Спорт
Срібна медаль на чемпіонаті Європи-2023 з біатлону стала ювілейною для української біатлоністки Юлії Джими. Тепер на рахунку прославленої спортсменки 10 нагород на ЧЄ.
Збірна України вдало виступила на чемпіонаті Європи-2023 у швейцарському Ленцергайде. У медальному доробку українців три нагороди, що дозволило "синьо-жовтим" потрапити до топ-3 медального заліку.
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Ювілей Юлії Джими
Олімпійська чемпіонка Юлія Джима стала першою медалісткою "синьо-жовтих" на ЧЄ-2023. Українка фінішувала третьою у індивідуальній гонці, але після протесту перемістилася на друге.
Таким чином, срібна медаль Джими стала для неї десятою виграною на чемпіонатах Європи. Всього на рахунку 32-річної біатлоністки п'ять золотих, три срібні та дві бронзові медалі.
Свою першу нагороду Юлія виграла ще в 2011 році. Тоді українка у складі квартету виграла естафету ЧЄ в італійському Ріднау.
У загальному рейтингу українських медалістів Євро Юлія займає третю сходинку за сестрами Семеренко. На одну нагороду меньше у Артема Прими і на дві у Олени Білосюк.
Топ-5 медалістів України на чемпіонатах Європи з біатлону
- 1. Валентина Семеренко – 11 медалей (7 золотих + 3 срібні + 1 бронзова)
- 2. Віта Семеренко – 11 (5 + 3 + 3)
- 3. Юлія Джима – 10 (5 + 2 + 3)
- 4. Артем Прима – 9 (4 + 3 + 2)
- 5. Олена Білосюк – 8 (5 + 3 + 0)
Усі медалі Юлії Джими на чемпіонатах Європи
- 2011: золото (естафета)
- 2012: золото (естафета)
- 2013: срібло (спринт), бронза (естафета)
- 2015: золото (естафета)
- 2017: золото (спринт), срібло (гонка переслідування), бронза (змішана естафета)
- 2020: золото (змішана естафета)
- 2023: срібло (індивідуальна гонка)